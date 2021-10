Fermata in auto per un controllo a Sinnai, 37enne trovata in possesso di cocaina.

Ieri notte a Sinnai, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto con 9 pattuglie delle Stazioni della Compagnia di Quartu Sant’Elena, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntrice di sostanze stupefacenti una 37enne, disoccupata e già gravata da denunce. Durante una perquisizione personale la donna è stata trovata in possesso di una dose di cocaina di 0,15 g. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e verrà inviato per le analisi di laboratorio presso gli uffici dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari. Sono prevedibili sanzioni quali la sospensione della patente. La dipendenza da cocaina è una delle più forti e meno sradicabili che sia scientificamente documentata e rappresenta un vero problema per chi ne è soggetto e non vuole o non riesce a venirne fuori e anche per l’intera società.