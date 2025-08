Si è tolto la vita in carcere Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio della 22enne Sara Campanella, uccisa per strada a coltellate lo scorso 31 marzo a Messina dopo le lezioni al Policlinico.

“La grave carenza di organico – afferma ad Adnkronos il segretario generale del Sappe Donato Capece – non ci consente una vigilanza continua nei reparti protetti su questi soggetti che, dopo essere entrati in carcere, riflettono a posteriori su quanto hanno commesso e poi arrivano a questi gesti”.

Stando a quanto riferito dalle amiche della giovane, Argentino non accettava il rifiuto della collega di corso, fra l’altro già impegnata. Dopo diversi messaggi e tentativi da parte di Sara di far comprendere che non c’erano possibilità, il drammatico epilogo.

Il 27enne avrebbe dovuto affrontare la prima udienza.