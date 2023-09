Fedez ricoverato d’urgenza in Chirurgia, la Ferragni torna da Parigi: “Un’emergenza”

Si è sentito male, è andato in pronto soccorso e lì, i medici del Fatebenefratelli di Milano, un anno e mezzo dopo l’operazione d’urgenza per un raro tumore al pancreas, ne hanno disposto l’immediato ricovero. Sulle condizioni di salute di Fedez, però, non trapelano dettagli. Di sicuro, non si tratta di una sciocchezza, visto che sua moglie Chiara Ferragni è rientrata in anticipo dalla settimana della moda di Parigi prendendo il primo volo con l’amica Chiara Biasi, non appena saputa la notizia.

Intanto, Mr Marra – che con Fedez conduce il podcast Muschio Selvaggio, in diretta social ha mandato un messaggio inequivocabile: “Mandiamo un abbraccio a Federico, e non dico altro”.

In apprensione i fan, alla spasmodica ricerca di notizie che li possano rassicurare. Ma la Ferragni ha smesso di postare storie dopo l’ultima con i figli Leone e Vittoria abbracciati e un’emoticon con le mani giunte, mentre non trapela nulla né dall’ufficio stampa del rapper né dall’ospedale, che non ha ancora emesso bollettini ufficiali.