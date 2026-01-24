Tragedia nella tragedia il femminicidio di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia. Accusato del delitto il marito Claudio Agostino Carlomagno, che ha confessato pochi giorni fa.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i genitori di Carlomagno, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, assessora alla Sicurezza del Comune, sono stati trovati impiccati dai carabinieri. A dare l’allarme una zia di Carlomagno, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la coppia.

I militari, dopo aver fatto irruzione nella villetta, si sarebbero trovati di fronte la drammatica scena. Le indagini sono in corso e, stando a quanto emerso fino a questo momento, si ipotizza il duplice suicidio.