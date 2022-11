Febbre del Nilo, terzo morto in Sardegna: addio allo storico pasticcere di Oristano Luigi Masala

Era stato ricoverato in ospedale qualche mese fa, poi è stato trasferito in una struttura sanitaria di Nuoro. Ma è rimasto in condizioni critiche e oggi è deceduto. Lutto nella città di Eleonora dove Masala era conosciutissimo e apprezzato per la sua professionalità