Due cani da caccia finiscono in un dirupo profondo circa 40 metri e vengono salvati dai vigili del fuoco. È accaduto oggi, sabato 27 dicembre, in località Corongiu Arrubiu, nel territorio del comune di Villassalto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, supportati dagli specialisti della squadra Saf (speleo alpino fluviale) del comando di Cagliari. Una volta individuato il punto segnalato nella richiesta di soccorso, i soccorritori si sono calati nel dirupo utilizzando attrezzature e tecniche specifiche, riuscendo a raggiungere e recuperare gli animali.

I cani sono stati riportati in zona sicura e affidati al proprietario, in buone condizioni di salute. L’intervento è durato diverse ore ed è stato reso particolarmente complesso dalle difficoltà di accesso all’area e dalle condizioni meteo avverse.