Fabrizio Corona a Cagliari, selfie e sorrisi con i fan in via Dante: “Sei bello come il sole”

L’arrivo è nel suo stile: occhiali da sole, giubbotto nero in pelle, magliettina e jeans. Fabrizio Corona, il discusso personaggio televisivo ed ex fotografo dei vip fa un blitz a Cagliari, in via Dante. I manifesti del suo arrivo per l’inaugurazione di uno dei suoi store di abbigliamento giravano da giorni in città, e non sono mancati fan e smartphone accesi per fare video e foto a chi, con i filmati ma soprattutto con gli scatti, ha acquisito notorietà e anche grane: “È bello come il sole”, dice una donna che ha atteso pazientemente, insieme a qualche amica, su una delle panchine di marmo, l’arrivo di Corona. Lui scende da un’auto nera di grossa cilindrata, saluta tutti e si fionda dentro il negozio. Poi, dopo un po’, esce e si concede ai selfie di chi ha liberamente scelto di impegnare un paio d’ore, in un sabato sera di metà marzo, per vederlo dal vivo.

“Prima ero amato al cinquanta per cento e odiato al cinquanta per cento, ora sono soprattutto amato”, sostiene Corona, con accanto i soci fidati cagliaritani Matteo Ravastini, Cristian Dalpadullo e Stefania Serpi. E il versante della giustizia, con i guai che, comunque, hanno sempre diviso l’opinione pubblica? “No, basta, quello è un mondo morto, è tutto finito”. La speranza di Fabrizio Corona e dei suoi fan è che sia davvero così, in attesa degli ultimi round giudiziari, su tutti Vallettopoli, arrivino a conclusione. Ma oggi, a Cagliari, i suoi ammiratori volevano solo avere l’occasione di rivederlo, libero e sorridente.