L’episodio è accaduto sulla tangenziale di Catania. Una donna 28 anni ha fatto benzina e ha dimenticato la sua piccola di 4 anni alla stazione di servizio. A notare la piccola da sola e spaventata dei poliziotti di pattuglia nella zona dell’aeroporto. Gli uomini della volante si sono occupati della bimba tranquillizzandola e ponendole delle domande per capire cosa fosse accaduto. Grazie agli elementi forniti dalla piccola sull’auto della madre e le immagini di video sorveglianza, i poliziotti avevano già avviato le ricerche della donna. La 28enne, però, è tornata alla stazione di esci circa un’ora dopo, mentre la piccola era ancora in custodia della polizia. Secondo quanto raccontato dalla donna, si sarebbe accorta che la figlia non era con lei in auto una volta arrivata in centro città a Catania. Per lei, è scattata la denuncia per abbandono di minore. Inoltre, ci sono anche altre infrazioni del codice della strada che la 28enne avrebbe commesso: infatti, i poliziotti hanno scoperto che si trovava alla guida senza patente e che la vettura era già stata posta sotto fermo amministrativo pochi giorni prima per questo motivo.