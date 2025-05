È giallo circa l’aggressione avvenuta questa mattina davanti all’Hotel Berna a Milano da parte di un evaso in permesso lavoro come receptionist nei confronti di un collega.

Emanuele De Maria,35enne detenuto nel carcere di Bollate per l’omicidio della prostituta tunisina 23enne Oumaima Rache, è attualmente ricercato per aver accoltellato un collega egiziano, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda. Colpito da più fendenti, l’uomo è stato sottoposto subito a un’operazione chirurgica. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 35enne ieri sera non si sarebbe presentato a lavoro e avrebbe aspettato la vittima davanti all’hotel. Ignare, per ora, le motivazioni dietro questo agguato.

Gli inquirenti stanno anche cercando una donna, la barista Chamila Dona Arachchilage Wijesuriya, cinquantenne originaria dello Sri Lanka. Il marito è il figlio ne hanno denunciato la scomparsa nelle scorse ore. Gli inquirenti temono possa esserci un collegamento fra la sparizione della donna e l’aggressione di questa mattina.