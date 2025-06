I Carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, nei confronti di un 36enne disoccupato residente in località Su Staineddu, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il provvedimento trae origine da un episodio avvenuto nella serata del 13 giugno scorso, quando l’uomo venne sorpreso a bordo di una Renault lungo la Strada Statale 387, nel territorio comunale di Dolianova, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva a cui era sottoposto. Il controllo, eseguito dai militari dell’Aliquota Radiomobile con il supporto della Stazione di San Basilio, si concluse con il trasporto del 36enne al Policlinico di Monserrato a causa di un improvviso malore, mentre nei suoi confronti veniva comunque formalizzata la denuncia per evasione. Nel contesto i militari accertarono ulteriori violazioni: l’auto risultò sprovvista di copertura assicurativa e venne pertanto sottoposta a sequestro amministrativo e la conducente, una 46enne, venne sanzionata per guida con patente scaduta.

A seguito delle risultanze investigative raccolte dai Carabinieri e trasmesse all’Autorità Giudiziaria, è stata disposta la sostituzione della precedente misura con la custodia cautelare in carcere. Nella mattinata odierna, i militari hanno rintracciato il 36enne presso il proprio domicilio di Selargius, lo hanno dichiarato in stato di arresto e trasferito a Uta.