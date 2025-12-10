I carabinieri della stazione di Iglesias sono intervenuti in un istituto scolastico cittadino a seguito di una segnalazione pervenuta anche ai Vigili del Fuoco e relativa a un incidente all’interno del laboratorio di scienze.

Secondo quanto ricostruito, durante una lezione di chimica, accidentalmente sono stati rovesciati alcuni contenitori di acidi custoditi in un apposito armadietto, generando una situazione potenzialmente rischiosa per il personale e gli studenti presenti. In via precauzionale, la dirigenza scolastica, in coordinamento con i Vigili del Fuoco e con i Carabinieri giunti sul posto, ha disposto l’evacuazione dell’intero edificio, consentendo lo svolgimento delle verifiche di sicurezza necessarie.

Nella circostanza non si sono registrati feriti. La scuola ha comunicato che le lezioni riprenderanno regolarmente nella giornata di domani.

L’intervento si inserisce nel costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nei servizi di prevenzione e controllo del territorio, volto a garantire la sicurezza della collettività e il tempestivo supporto negli eventi che coinvolgono istituti scolastici e luoghi sensibili.