Europei 2032 a Cagliari, ma i 50 milioni per lo stadio “Gigi Riva” non ci sono

“Gli Europei nell’Isola sono una grande opportunità sportiva, sociale ed economica. Non appena la Regione ci trasferirà le risorse, siamo pronti a partire”. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu bussa alla porta della giunta Solinas per chiedere i 50 milioni di euro per il nuovo stadio cittadino. I fondi sono vincolati a un accordo di programma che prevede altri interventi per la città (campus in via Trentino, nuovo ospedale e uffici nelle vecchie caserme abbandonate di viale Trieste), ma del documento non c’è traccia. La bozza non è mai stata spedita dalla Regione al Comune. Nel frattempo la Figc ha inserito Cagliari nel dossier di candidatura che comprende le 10 città dove si disputeranno gli Europei di Calcio del 2032. Il Comune attende così la mossa della Regione. “Il nostro progetto è giudicato credibile e serio”, aggiunge il sindaco, “abbiamo lavorato con pazienza e lungimiranza: oggi ci sono tutte le condizioni per costruire lo stadio “Gigi Riva” a Sant’Elia e per iniziare la rigenerazione del quartiere”.