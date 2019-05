Europee, la Lega conquista Monserrato: bene il Pd e Fdi, crollano M5S e Forza Italia

Nella cittadina alle porte di Cagliari che si prepara a breve a tornare alle urne il partito di Salvini vede crescere il proprio consenso e sale in cima alla classifica. Secondo, per pochi voti, il Movimento 5 Stelle che crolla rispetto alle politiche del 2018. Sul podio il Pd in crescita. Staccate Fi (in calo rispetto a un anno fa) e Fdi (in salita)