Estate infinita in Sardegna, nella prima domenica di ottobre spiagge affollate e ancora mare

Temperature non proprio autunnali, sono state registrate punte di oltre trenta gradi, e il sole caldo hanno invogliato migliaia di persone a trascorrere la giornata al mare. Foto e video postati sui social sono immancabili per far, magari, invidia a parenti e amici che abitano oltre mare e ritrarre i litorali presi d’assalto anche a ottobre. Certo, non è una novità, l’anno scorso, per esempio, sino a novembre le temperature si prestavano per un tuffo fuori stagione: l’Isola baciata dal sole spesso regala queste emozioni ben oltre l’equinozio d’autunno, quindi perché non vantarsi di questa opportunità e, perché no, approfittarne. C’è chi ha avuto anche la fortuna di assistere alle movenze sull’acqua delle tavole da windsurf: “Solo a Porto Pino si poteva trovare una location così spettacolare col suo bellissimo mare e una cornice stupenda per accogliere una gara di windsurf valevole per il titolo italiano. Una giornata perfetta” racconta Luigi Atzori, il vento ha permesso che si svolgesse una competizione “spettacolare”.