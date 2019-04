Esplosione nella notte ad Assemini, in fiamme un camper vicino alla chiesa di San Cristoforo

Un fortissimo boato ha svegliato mezza città di Assemini nella tardissima serata. Un camper, parcheggiato vicino alla chiesa di San Cristoforo, è andato in fiamme. Probabilmente, all’interno del mezzo c’erano una o più bombole. L’esplosione ha fatto tremare i vetri delle finestre di alcune abitazioni. Tante le telefonate fatte al 115, la colonna di fumo era visibile da grande distanza. Molta gente è scesa in strada per cercare di capire cosa fosse successo, e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo solo quando i pompieri sono riusciti a domare il fuoco.

E, nei gruppi Facebook di Assemini, c’è anche chi ha postato più di una foto dell’incendio.