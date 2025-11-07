Panico questa mattina in una palazzina di Via Farina a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino.

Una terribile esplosione -probabilmente avvenuta a causa di una fuga di gas dal secondo piano- ha coinvolto ben 5 famiglie, che come comunicato dal sindaco Martino Zucco Chinà, sono state evacuate.

Nella deflagrazione sono rimaste ferite due persone, marito e moglie, a causa dell’onda d’urto.

Sulla vicenda è intervenuta Italgas: ”Dai primi rilievi effettuati nell’abitazione coinvolta nell’esplosione, è emerso che gli impianti di pertinenza della Società sono esterni all’appartamento e risultano integri. La causa sarebbe dunque da ricercare in un possibile malfunzionamento dell’impianto interno o di un’apparecchiatura”, comunica il portavoce dell’azienda.

Foto del nostro partner QN.