Esplosione in casa di un’anziana a Iglesias, la donna trasportata a Sassari con gravi ustioni.

Intervento dei carabinieri ieri a Iglesias, in via Cremona, presso l’abitazione di Orazia Lorefice, una ottantanovenne pensionata originaria di Rosolino in provincia di Siracusa. Per cause in corso di accertamento, probabilmente a causa di una perdita di gas o di una distrazione della donna, si è accesa una grossa vampata che ha provocato un’esplosione e gravi ustioni all’anziana. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del compartimento di Iglesias che hanno portato all’esterno la donna e hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dei luoghi. L’anziana è stata trasportata non in pericolo di vita, mediante eliambulanza presso il centro grande ustionati di Sassari. Sono rimasti danneggiati anche alcuni veicoli che erano regolarmente parcheggiati nei pressi dell’abitazione. I carabinieri stanno verificando possibili responsabilità di terzi.