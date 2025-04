Il consigliere comunale Giuseppe Farris ha risposto con fermezza alle dichiarazioni dell’assessore Carlo Serra riguardo al progetto per il nuovo mercato di San Benedetto, scatenando forti critiche sulla gestione amministrativa. Serra aveva sostenuto che il progetto esecutivo fosse stato presentato dal dirigente delle opere pubbliche sia in commissione attività produttive che al comitato degli operatori di San Benedetto, in una riunione apposita, ben due mesi fa, prima dell’inaugurazione della struttura provvisoria di piazza Nazzari. Farris, tuttavia, ha smontato la versione dell’assessore, accusando l’amministrazione di inadeguatezza e confusione: “Il progetto esecutivo a cui fa riferimento l’assessore Serra, presentato circa due mesi fa ai concessionari, è stato superato evidentemente a sua insaputa, come ha confermato il dirigente responsabile nell’accesso agli atti che ho presentato. Allo stato attuale, non esiste un progetto esecutivo, dato che sono state richieste modifiche al progetto precedente, quello illustrato ai concessionari”. Il consigliere ha poi ampliato la sua critica, puntando il dito contro l’incapacità dell’amministrazione di prendere decisioni chiare e tempestive: “Da quanto precede, è evidente che ci troviamo di fronte a degli assessori che non solo non sono in grado di dare gli indispensabili indirizzi politici, ma che neppure sanno cosa sta combinando l’apparato burocratico, vero decisore delle scelte che la cittadinanza sta subendo. E se a decidere devono essere i dirigenti, a questo punto, il sindaco Zedda, farebbe bene a valutare l’opportunità di ritirare le deleghe assessoriali, almeno si risparmierebbe sulle relative cospicue indennità che mensilmente percepiscono”, ha concluso.