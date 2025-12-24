Tragedia ieri sera a Casalgrande, vicino Reggio Emilia. Un uomo di 76 anni era uscito a buttare la spazzatura quando è stato investito da un’auto. Inutili purtroppo in soccorso per l’uomo, troppo gravi le ferite riportate ed è morto sul colpo. A contribuire alla tragedia sicuramente anche il buio e il maltempo delle scorse ore.

Le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’auto dell’incidente: il conducente è fuggito dopo l’impatto e si prevede l’accusa di omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso.