Esce fuori strada e si ribalta con il suv: feriti 50enne e il figlio di 10 anni

Si è schiantato con il suo Suv, un Bmw X5, e si è ribaltato. Tanta paura ma solo qualche ferita per un 50enne e per suo figlio di 10 anni che viaggiava con lui. L’incidente si è verificato intorno alle 18 sulla Provinciale che collega la zona industriale di Siniscola, nel nuorese, con il rione di Lupareddu. Papà e figlio sono stati soccorsi dal 118 e portati al San Francesco di Nuoro per le medicazioni, per fortuna nessuno dei due è in gravi condizioni.

Ad avere la peggio è stato il bambino che ha riportato alcune fratture a una gamba, oltre ad aver preso un grande spavento.

Completamente distrutto il Suv. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti per i rilievi gli agenti del commissariato di Siniscola.