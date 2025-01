Incidente nella notte sulla Ss 131 all’entrata di Sassari.

Un giovane di 34 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, una Mercedes Classe A, ed è finito fuori strada. E’ stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza in ospedale per le gravi ferite riportate. Purtroppo ha subito l’amputazione di un piede.