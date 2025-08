E’ rimasto schiacciato dallo pneumatico di un tir mentre lavorava in un’officina meccanica di Buddusò, nel sassarese: un operaio di 41 anni è stato trasportato a Sassari con l’elisoccorso per un trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi: da quanto si apprende e in base a quanto ricostruito finora, sarebbe stato travolto dallo pneumatico mentre lo stava caricando su un camion. Sul posto i carabinieri, il 118 e lo Spresal per i rilievi previsti dalla legge.