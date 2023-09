Energia e Sardegna centrale nel Mediterraneo: convegno a Elmas

Si terrà questo pomeriggio a partire dalle ore 16,00 ad Elmas presso la sede dell’ Associazione Culturale Cittadini del Mondo in via Natta 21, un importante Convegno di respiro internazionale avente ad oggetto l’ Energia e le potenzialità di sviluppo che potrebbero interessare la Sardegna, vista la sua posizione centrale nell’ Area del Mediterraneo Occidentale.

Numerosi e di grande attualità gli argomenti in agenda , verranno approfondite le tematiche relative al ruolo del Mediterraneo nella geopolitica dell’ energia riferite al contesto di sicurezza energetica sia Italiana che Europea nonché’ le differenti problematiche inerenti ai possibili interventi sul risparmio energetico e l’ importanza che potrebbero avere i Beni Culturali .

Quale potrebbe essere in futuro il ruolo della Sardegna in uno scenario in cui l’Europa, per le sue esigenze energetiche , punterà sempre di più all’ Africa ed al Maghreb per l’ approvvigionamento strategico? In che modo avverrà la conservazione e la riqualificazione tecnologica degli edifici storici e di quelli destinati ad attività culturali in vista dell’ adeguamento energetico ? Riusciranno le Pubbliche Amministrazioni ad affrontare al meglio lo studio dell’ efficientamento energetico riguardante il rilevante patrimonio edilizio pubblico in vista di un recupero energeticamente consapevole ? Tutto questo verrà approfondito e discusso durante il convegno , che si avvarrà del contributo di importanti ed autorevoli relatori. Aprirà il Convegno alle 16,00 la Presidente dell’ Accimo Caterina Marongiu ,cui seguirà Aldo Accardo gia Professore Ordinario di Storia Contemporanea alla Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari , sarà poi la volta di Gyula Csurgai , Director of Geneva Institute of Geopolitical Studies (GIGS) ,cui seguira’ Antonio Franco Fadda Cartografo e Coordinatore del Progetto di Ricerca ” Cartografia e Ruolo della Sardegna nel Mediterraneo Occidentale .I lavori proseguiranno poi con Samuele Furfari , Docteur en sciences appliquées et ingénieur – Institution de travail : Commission européenne et Université Libre de Bruxelles ,Spécialiste de l’énergie ed a seguire Gianraffaele Loddo – Professore Associato nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (D.I.C.A.AR.), dell’Università di Cagliari,sara’ la volta poi di Roberto Ricciu – Professore Associato di Fisica Tecnica Ambientale nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (D.I.C.A.AR.), dell’Università di Cagliari e Sergio Vacca – Già Professore Associato di Geopedologia dell’Università di Sassari, già Presidente dell’Ente Acque della Sardegna e Sindaco di Milis . Alle 19,40 e’ prevista la Discussione con moderatore Antonio Franco Fadda .

Un grande impegno da parte dell’ Culturale Cittadini del Mondo per approfondire temi di rilevanza fondamentale sul futuro della nostra isola .

(di Giuseppe Tamponi)