Emergenza topi a Quartu, sbarrata la scuola dell’infanzia di via Fadda

Allarme topi nella scuola dell’infanzia di via Fadda a Quartu Sant’Elena. È stato il dirigente scolastico a segnalare alla Città Metropolitana la presenza di ratti tra corridoi e aule e il sindaco Graziano Milia non ha potuto fare altro che firmare un’ordinanza di chiusura di tutto l’istituto. Alunni, maestre e tutto il personale scolastico a casa sino a data da destinarsi. Sarà compito degli esperti compiere una radicale derattizzazione e ripulire tutta la scuola. Solo ad operazione conclusa sarà possibile riprendere le lezioni in presenza.