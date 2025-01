Per 17 centri del nuorese stop all’acqua a giorni alterni. L’ira dei residenti: “Come faranno, per esempio, gli studenti? Molte scuole non hanno la riserva idrica”. Si spera in un cambio di rotta del tempo in queste settimane, ma “se non ci saranno nuovi apporti dalle precipitazioni (pioggia e neve), si dovrà procedere con chiusure dell’erogazione a giorni alterni” ha comunicato Abbanoa.

Il protrarsi di un periodo contraddistinto da scarse precipitazioni ha notevolmente ridotto le risorse idriche per l’approvvigionamento dei Comuni serviti dall’acquedotto di Jann’e Ferru: Nuoro, Bolotana, Dorgali, Fonni, Gavoi, Lei, Lodine, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule e Silanus sono i comuni interessati.

“Le ultime rilevazioni segnalano un quantitativo disponibile di poco superiore ai 2,229 milioni di metri cubi pari (1,67 a Olai e 0,62 a Govossai) pari a meno del 20 per cento della disponibilità massima autorizzata. Il dato, purtroppo, nelle ultime settimane ha continuato a segnare una costante diminuzione. Di conseguenza, il livello d’allerta è passato alla fase di “pericolo” con la necessità di salvaguardare la scarsa risorsa disponibile”.

Ecco scattare, quindi, l’adozione di misure cautelative “che consentano di garantire il servizio idrico-potabile anche per i prossimi mesi se il periodo di siccità dovesse prolungarsi. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano di razionamento che prevede, a partire da lunedì 27 gennaio 2025, l’alternanza dell’erogazione a giorni alterni (24 ore di apertura seguite da 24 ore di chiusura) nei Comuni interessati. È la stessa soluzione attuata lo scorso settembre in Baronia che ha consentito di superare il periodo di criticità legato alla scarsità di risorse nell’invaso del Maccheronis”. Un piano provvisorio, costantemente monitorato, in attesa che la situazione migliori. Ma ciò non conforta i residenti che, preoccupati, mettono in evidenza alcune criticità, come “le condotte spesso rotte”, causa di una dispersione importante del bene primario.