Emergenza in mare a Cagliari, marittimo filippino ferito trasportato in elicottero al Brotzu

Delicato intervento della Guardia Costiera di Cagliari, in serata, per soccorrere un marittimo filippino rimasto infortunato mentre si trovava a bordo di una petroliera greca di passaggio nel golfo di Cagliari, a 25 miglia dalle coste di Capo Carbonara. Sul posto è intervenuto un elicottero Sar della quarta sezione elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu. L’aereo è arrivato dopo il he la sala operativa ha messo in contatto la nave con il centro internazionale radio medico e il servizio del 118. L’emergenza è stata giudicata grave e, grazie all’aereo utilizzato, specializzato anche in attività di ricerca in mare e dotato di sofisticate apparecchiature che ne consentono l’impiego anche in volo notturno, alle 19 è stato possibile intercettare il mercantile.

Il ferito è stato trasportato via cielo al Brotzu e la petroliera è stata autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di destinazione. L’operazione di soccorso si è conclusa intorno alle venti , quando l’elicottero della Guardia Costiera è atterrato alla base di Decimomannu.