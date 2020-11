Emergenza Covid in Sardegna, i malati nella tenda militare sul tetto del Pronto soccorso

“Questa foto non è tratta dal film A-Team ma è il terrazzo del Pronto soccorso. In sei mesi non si è riusciti a trovare una collocazione più consona di questa tenda militare sul tetto del Pronto soccorso. Improvvisazione”