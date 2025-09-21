“In questi giorni la comunità di Domusnovas sta vivendo un’emergenza idrica senza precedenti. Purtroppo per cause ancora da verificare non arriva l’acqua alle case. Come comune ci siamo messi a disposizione in accordo con Abbanoa per effettuare il prelievo con le autobotti dal punto di attingimento idrico di via della montagna, che consente il riempimento delle autobotti in breve tempo”.

Un gesto che è stato accolto con gioia quello messo in campo dal Comune di Vallermosa e che mette in evidenza come la solidarietà possa veramente fare la differenza.

“Durante il prelievo potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione in alcune case limitrofe. Massima solidarietà agli amici di Domusnovas con l’augurio che il problema si risolva presto”.