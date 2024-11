Emanuela Chirilli, la maestra di 28 anni morta nel rogo del b&b

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È una giovane maestra la 28enne morta nel rogo di un b&b a Napoli. Si chiamava Emanuela Chirilli, era leccese e si trovava nella città partenopea per un viaggio di piacere. A quanto si apprende, è stato un cortocircuito della sauna della stanza in cui la 28enne alloggiava a far divampare il rogo, scoppiato questa mattina. La giovane è stata ritrovata nel suo letto, ed è morta per asfissia a causa dei fumi che hanno invaso la camera a causa dell’incendio stesso. Inoltre, la madre non era a conoscenza del viaggio della figlia e sembrerebbe anche che Napoli fosse solo una tappa dell’itinerario. La procura di Napoli ha deciso comunque di disporre l’autopsia sul corpo della giovane per accertare con sicurezza le cause del decesso.