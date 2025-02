Durante lo speciale Sanremese di “Domenica In” la splendida Elodie è intervenuta a gamba tesa sul sesto posto di Giorgia, data per favorita con un brano in cui ha sfoderato ancora una volta le sue straordinarie doti vocali e interpretative: “Ci sono rimasta veramente male per Giorgia.” -ha affermato la cantante romana. “Credo sia stato irrispettoso per la sua carriera, per il suo talento, per il brano che aveva, e mi fa incazz..re che lei non fosse lì, perché è ingiusto. Ci deve essere rispetto per le carriere, soprattutto quando sono importanti. L’abbiamo osannata tutta la settimana – ha aggiunto – E’ la canzone vincitrice, è la canzone vincitrice, poi cosa è successo in questi giorni? La gente si è dimenticata di votare? Perche tanto è Giorgia, non ne ha bisogno? Dove sta il sostegno delle radio, dove stata il sostegno dei giornalisti?”

Una difesa a spada tratta del talento di una delle voci più belle del nostro Paese bello e inaspettato soprattutto in un momento spesso si tende a mettere le donne l’una contro l’altra in nome di una sciocca competizione.