Da settimane è emergenza pellet: difficilmente si trova nei negozi, i più fortunati lo portano a casa a prezzi, però, decisamente alti. Un sacco costa, infatti, anche oltre 8 euro. Chi è in fila in questo momento racconta di animi esasperati perché il pellet non è ancora arrivato.

Sul caso è sceso in campo anche Adiconsum Sardegna che ha annunciato, pochi giorni fa, la presentazione di un esposto alle Procure della Repubblica e all’Antitrust.

“La carenza di pellet sul territorio sta portando ad una repentina crescita dei prezzi in quei negozi che hanno ancora disponibilità del combustibile, venduto a cifre molto più alte del normale – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Una possibile speculazione a danno delle famiglie se si considera che il pellet non è un bene accessorio, ma un prodotto essenziale per riscaldare le case nei mesi invernali, di cui i cittadini non possono fare a meno in questo periodo dell’anno”.