Una rapina in pieno centro alle 5 del mattino, in 10 minuti i ladri hanno portato via un bottino da 30 mila euro: un danno economico non indifferente, come quello morale che mette al muro la percezione di sicurezza che oramai da tempo vacilla.

Troppi gli atti messi a segno dai delinquenti che hanno messo a dura prova cittadini e commercianti che chiedono a gran voce la stazione dei carabinieri in paese.

Questo ultimo episodio, avvenuto due giorni fa, ha segnato profondamente la comunità a tal punto da far partire una raccolta fondi a sostegno del gioielliere derubato: a lanciare l’iniziativa sono state due commercianti del posto che attraverso un post social hanno esposto l’idea. “La rabbia rimane e speriamo al più presto nella realizzazione della caserma, intanto diamo sostegno con quello che possiamo” si legge.

“Non è una gara a chi mette di più, è un abbraccio masese”.