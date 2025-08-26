Tre anni fa l’annuncio, oggi la conferma: a Elmas la nuova Casa della Comunità non è più solo un progetto su carta ma un cantiere in piena attività. La sindaca Maria Laura Orrù ha comunicato che i lavori nell’ex scuola di via dell’Arma Azzurra sono già partiti e che il presidio sociosanitario potrà diventare operativo nel corso del 2026. La struttura, finanziata con circa 2 milioni di euro, rientra nel piano regionale dei servizi sanitari e nasce con un obiettivo chiaro: garantire ai cittadini visite mediche, prescrizioni e assistenza senza dover uscire dal territorio. Un presidio facilmente raggiungibile, nel cuore del centro abitato e ben collegato con i mezzi pubblici, che potrà servire non solo gli abitanti di Elmas, ma anche quelli dei comuni vicini come Assemini. L’edificio dell’ex scuola, ormai da anni inutilizzato, sarà riqualificato e trasformato in uno spazio moderno e funzionale, pronto a ospitare ambulatori, medici di base e servizi di prossimità. “Come già comunicato, a Elmas sorgerà una Casa della Comunità: una struttura sociosanitaria che permetterà a tutte le cittadine e i cittadini di essere più vicini alle cure – ha dichiarato Orrù –. I lavori sono attualmente in corso e la struttura sta prendendo forma. L’auspicio è che questo importante presidio possa diventare operativo nel corso del 2026”. La nascita della Casa della Comunità rappresenta un tassello cruciale nella programmazione della “Elmas futura”: un progetto che punta a offrire più servizi, a ridurre i disagi dei pazienti costretti a spostarsi per ricevere assistenza.