Tra appuntamenti di lavoro saltati anche quello di un incontro al Ministero per un politico locale. “Il volo dopo il nostro è partito regolarmente” ha spiegato l’imprenditore Simone Marroccu.

Dura presa di posizione da parte della Cgl Sarda: “Alla presidente della Regione e all’assessora ai Trasporti – ha detto il segretario regionale Fausto Durante – chiediamo come e se intendano intervenire per garantire il diritto alla mobilità dei sardi, soprattutto in vista della nuova continuità”.

Per la Cgil la situazione ha superato ampiamente i livelli di tollerabilità: “Ogni giorno, per lavoro, cure mediche e qualsiasi altra esigenza i cittadini e le cittadine sono ostaggio di un sistema che causa danni, con perdita di tempo e risorse, rischi per la salute e disagi vari”.