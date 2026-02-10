Le parole della ex sindaca Orrù: “In questi giorni ho lavorato per garantire una transizione ordinata e affinché il commissario possa portare avanti l’ordinaria amministrazione. Credo nella democrazia: per questo preferisco restituire la parola alle elettrici e agli elettori, che potranno scegliere liberamente il miglior progetto per Elmas.

Ho deciso di farlo ora per consentire di andare al voto già nella primavera 2026, evitando un lungo periodo di commissariamento.

Le mie dimissioni non segnano una fine, ma l’occasione per rilanciare con più forza il nostro progetto. Per questo mi ricandiderò alle prossime elezioni, aprendo subito un percorso di ascolto e confronto con tutta la cittadinanza”.

Elmas, Fass Shopping Center verso l’apertura senza sindaco: clamorose dimissioni di Orrù a poche settimane dal taglio del nastro del mega polo commerciale a due passi dall’aeroporto. Mentre si corre contro il tempo e gli ultimi preparativi per dare il via a negozi, ristoranti e attività in voga che permetteranno di occupare centinaia di posti di lavoro, il Comune è stato scosso dal terremoto delle clamorose dimissioni della sindaca. Maria Laura Orrù ha seguito in prima persona, passo dopo passo, il progetto presentando le novità ai cittadini anche attraverso i suoi canali social, descrivendo l’evento come un potenziale di energie per rilanciare il territorio.Spiazza, quindi, ulteriormente la decisione di togliere la fascia tricolore dal petto e non partecipare da sindaca all’apertura della riqualificazione dell’area dell’ex F.A.S. (Ferriere Acciaierie Sarde).Il progetto del mega polo commerciale Fass Shopping Center di Elmas, di cui si è ampiamente parlato negli scorsi mesi, è ormai giunto alle battute finali. L’apertura è infatti prevista attorno alla metà di marzo, ha acceso i riflettori su ciò che significherà a livello economico e lavorativo per tutto l’hinterland cagliaritano.