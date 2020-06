Elmas, domenica ripartono i voli per tutta Europa: così l’Isola non sarà più isolata, ecco le destinazioni. La lunga attesa è finita: domenica da Elmas ripartono i voli Ryanair, sia quelli nazionali che internazionali. Boccata d’ossigeno in vista anche per il turismo. Ecco tutti i voli presto a disposizione con Ryanair: come comunica Sogaer, “l’operativo da e per l’aeroporto di Cagliari include sia destinazioni nazionali – Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Pisa, Treviso, Catania, Verona, Bari, Cuneo, Parma, Trieste – sia internazionali Londra-Stansted, Madrid, Valencia, Bruxelles, Francoforte, Budapest, Parigi, Dublino, Cracovia, Manchester, Düsseldorf, Baden-Baden, Porto, Siviglia, Varsavia e Breslavia”.

Ma non finisce qui perchè proprio in questi giorni la compagnia Air Dolomiti ha inaugurato il nuovo volo Cagliari-Firenze, mentre Volotea ha riattivato i collegamenti con Verona e Venezia, che intanto sarà collegata a Cagliari anche con Easyjet. E’ la grande speranza per la ripresa del turismo in Sardegna nell’Isola ormai fuori dal tunnel del Covid. In gioco ci sono migliaia di posti di lavoro, oltre che la possibilità per i sardi di tornare a muoversi e viaggiare dopo un 2020 da incubo.