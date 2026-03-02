A far data da martedì, 3 marzo, diverranno effettive le dimissioni della Sindaca Maria Laura Orrù, già annunciate nei giorni scorsi al Consiglio comunale.

“L’Amministrazione comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Ente per la professionalità, la competenza e il senso delle istituzioni dimostrati nel corso del mandato. Il lavoro svolto dagli uffici in questi anni ha consentito di programmare e avviare numerosi interventi strategici per la crescita e lo sviluppo della comunità”, si legge nella nota ufficiale.

“Si rassicurano i cittadini e le cittadine che i cantieri attualmente in corso e le procedure amministrative avviate proseguiranno regolarmente sotto lo stretto controllo degli uffici, composti da personale qualificato che ha sempre operato con impegno e responsabilità.

La gestione dell’Ente sarà assicurata dal Commissario che verrà nominato dalla Giunta regionale, come previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la continuità amministrativa sino a nuove elezioni”.

La Sindaca Maria Laura Orrù dichiara:

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i dipendenti comunali per la dedizione, la competenza e il senso di responsabilità con cui hanno accompagnato l’azione amministrativa in questi anni. La pianificazione avviata è solida, strutturata e orientata al medio e lungo periodo: i risultati del lavoro svolto continueranno a manifestarsi nei prossimi mesi e negli anni a venire. Sono certa che, grazie alla professionalità degli uffici e alla guida del Commissario che sarà nominato, i progetti e i cantieri già programmati proseguiranno con regolarità, nel pieno interesse della comunità di Elmas. Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento a tutte le associazioni e alle Consulte comunali, alle istituzioni scolastiche, alla Parrocchia guidata da Don Marco, alle realtà del volontariato e del terzo settore, alle attività produttive e commerciali, alle forze dell’ordine e a tutte le cittadine e ai cittadini per lo spirito di collaborazione, il supporto e i numerosi stimoli offerti all’azione amministrativa: sono il segno di una comunità viva, animata da senso di appartenenza e responsabilità condivisa».

L’Amministrazione rinnova l’impegno a garantire trasparenza e continuità nell’azione amministrativa in questa fase di transizione istituzionale.”