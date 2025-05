Elmas, combattere le mafie e difendere la legalità, un evento per sensibilizzare sui meccanismi che permettono alla mafia di sopravvivere e radicarsi nella società: in programma “Oltre il silenzio” – Voci, coraggio e verità contro le mafie – Sabato 9 maggio alle ore 20.45 presso il Teatro Maria Carta di Elmas.

Un evento promosso dall’associazione Schierarsi e dalla Piazza di Cagliari che rinnovano il proprio impegno nella difesa della legalità e nella lotta alle mafie.

Per Schierarsi, combattere la mafia significa anche parlare delle sue complicità con il potere: infiltrazioni nella politica, corruzione nelle istituzioni, silenzi colpevoli e connivenze che avvelenano lo Stato democratico.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire non solo le dinamiche della criminalità organizzata, ma anche i sistemi politici ed economici che ne favoriscono la trasformazione e la continuità nel tempo.

Interverranno: Salvatore Borsellino (in collegamento da remoto) – fondatore del Movimento Agende Rosse, Luana Ilardo – figlia di Luigi Ilardo, testimone di giustizia, Barbara Lezzi – ex ministra per il Sud, voce libera e critica del panorama politico italiano, Stefano Baudino – giornalista e scrittore, una delle voci più giovani e incisive del giornalismo antimafia contemporaneo.

Un momento di confronto diretto con chi ha scelto di resistere, testimoniare e denunciare. Ingresso gratuito.