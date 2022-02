Elmas, chiede un cappuccino e ruba il cellulare alla barista: “È scappato col mio iPhone 12”

Furto in pieno giorno al “Je&Dy Caffè” di Elmas, nella centralissima via Sulcitana. Il fatto è avvenuto ieri mattina, “verso le 8:15”, come racconta la titolare, Jessica Rossi, trentaquattro anni. La barista ha spedito alla nostra redazione un filmato nel quale si vede un uomo, che indossa una giacca rossa, allungare una mano sul bancone sino ad un cellulare e, dopo pochi secondi, prenderlo: “È il mio iPhone 12 Pro Max. Mi aveva chiesto un cappuccino d’asporto, mi sono girata per farglielo e ne ha approfittato. Prima di uscire ha pure pagato”, racconta la 32enne. “Dovrò andare a sporgere denuncia ai carabinieri, porterò anche il video. Quel cellulare è preziosissimo, oltre al costo ci sono anche documenti importanti e anche codici di carte di credito”.

Un furto pesante, sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda la sicurezza, visti i dati contenuti: “Chiunque riesca a darmi una mano, facendomi ritrovare l’iPhone, sarà sicuramente ricompensato. Mi trovate ogni giorno al bar”.