Un altro incidente al semaforo di Elmas lungo la 130, dopo quello che ha coinvolto una donna questa mattina soccorsa da un automobilista. Il sinistro è avvenuto attorno alle 19 e 30 nell’incrocio tra via del Pino Solitario, via S. Giorgio e la statale. Due le auto coinvolte, e tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave. Si registrano code lunghissime e disagi per la visibilità. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, le forze dell’ordine per i rilievi di rito e ricostruire la domenica dell’incidente.