Eleonora, morta a 14 anni mentre andava a scuola: indagata la dottoressa che si sarebbe rifiutata di curarla

Arrivano ad una svolta le indagini sulla tragedia accaduta la settimana scorsa, lunedì 28 ottobre, quando Eleonora Chinello è stata investita mentre andava a scuola a Sant’Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova. E se il conducente dell’auto è stato fermato per omicidio stradale, una nuova denuncia fa ulteriore luce su questo caso. A farla è l’autorità sanitaria dell’ospedale di Piove di Sacco nei confronti di un suo medico, una dottoressa di 62 anni che avrebbe soccorso la 14enne al momento dell’incidente. Eleonora era già in condizioni gravissime al suo arrivo in ospedale, ma secondo il resto del personale presente- come riportato da Il Messaggero- la dottoressa si sarebbe come “bloccata” e rifiutata di curare la ragazza. Vista la situazione, sono intervenuti gli infermieri, che hanno ovviamente esposto e denunciato i fatti ai loro superiori. Alla luce di questa denuncia, la dottoressa è attualmente indagata per omicidio colposo. Sarà l’autopsia- effettuata in queste ore dal dottor Antonello Cirnelli con la consulenza della d’orrore Alessandra Rossi- a chiarire le varie responsabilità, ove ci fossero, circa la tragica morte di Eleonora.