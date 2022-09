“Effetto Palla” a Quartu, al via sterilizzazione e microchippatura

RADIO ZAMPETTA SARDA, EFFETTO PALLA A QUARTU: AL VIA STERILIZZAZIONI E MICROCHIPPATURA .

L’Associazione di volontariato “Effetto Palla ODV” presenta un progetto di un anno per una campagna di

sterilizzazione delle cagne, di microchippatura degli animali di proprietà o vaganti, e di iniziative di

sensibilizzazione sulla riproduzione e il benessere animale presso il Comune di Quartu Sant’Elena, che ha

condiviso il progetto, concesso il patrocinio dell’amministrazione comunale ed assegnato un contributo di

30 mila euro per concorrere alle spese che saranno sostenute da parte di Effetto Palla ODV.

Primo obiettivo dell’iniziativa è la sterilizzazione dei cani rurali, compresi quelli di custodia delle greggi, e

dei cani di proprietà. La priorità è la sterilizzazione delle cagne al fine di evitare la nascita di cucciolate

indesiderate che andrebbero ad ingrossare le fila dei cani randagi, dei cani ricoverati in canili rifugi a spese

della collettività o, nella peggiore delle ipotesi, sarebbero abbandonati a morte certa. Grande attenzione

sarà riservata quindi agli animali rurali: le femmine, spesso non governate e non identificate, rappresentano

la prima fonte del vagantismo e successivo randagismo del territorio. A loro verrà riservata una quota

importante del progetto.

Nel contempo il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza ai temi della identificazione

degli animali e in generale alle tematiche riguardanti sterilizzazione e gestione degli animali conviventi. A

questo scopo, oltre alle sterilizzazioni dei cani che verranno ammessi al progetto previa richiesta dei

proprietari e nel rispetto di quanto previsto dagli accordi col Comune di Quartu Sant’Elena, Effetto Palla

organizza sul territorio di Quartu Sant’Elena eventi e giornate in collaborazione col Comune, con le autorità

sanitarie e con le associazioni di volontariato locali.

Il progetto avrà la durata di un anno fino ad esaurimento del contributo concesso. Durante questo anno

sarà possibile presentare la domanda e le richieste saranno esaudite in funzione dell’ordine di

presentazione. La modulistica sarà disponibile nel sito del Comune di Quartu e nel portale

www.effettopallaonlus.it. La domanda potrà essere inviata, esclusivamente via mail, all’indirizzo

[email protected] a partire dal 1° ottobre 2022. Le attività saranno realizzate con la

collaborazione dei veterinari del territorio e delle organizzazioni di volontariato locali.

Conferenza stampa di presentazione del progetto

Comune di Quartu Sant’Elena – Effetto Palla

martedì 27 settembre alle ore 10:30 a Quartu Sant’Elena

presso l’ex convento dei Cappuccini, Sala degli affreschi.