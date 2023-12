Eccoli, i Super eroi acrobatici per i bimbi del Microcitemico: Spiderman e Superman “volano” dalle finestre (VIDEO)

Eccoli, i Super eroi acrobatici per i bimbi del Microcitemico: Spiderman e Superman “volano” dalle finestre. Grande gioia per i più piccoli nella domenica pre natalizia in ospedale: guardate il VIDEO dello show che ipnotizzato sogni e fantasie.

Chi non ha mai fantasticato e sperato di vedere Spiderman lanciarsi da un palazzo all’altro o di scorgere Superman volare sopra la città? Ed ecco che il sogno finalmente si è realizzato per tutti quei bimbi chehanno visto arrivare un’altra volta in Sardegna, all’ospedale Microcitemico della ASL di Cagliari, i Super Eroi Acrobatici.

Grazie alla collaborazione con SEA, Associazione senza scopo di lucro, che si impegna nella realizzazione di iniziative a favore dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali pediatrici italiani, i Supereroi Acrobatici sono giunti a Cagliari con un evento iniziato oggi alle 10.