Apre al traffico veicolare la rotatoria che collega i comuni di Sinnai, Settimo San Pietro e Maracalagonis. Con i lavori si sono volute migliorare le condizioni di sicurezza stradale e riorganizzare le intersezioni stradali tra la nuova SP 15 e la circonvallazione Sud di Sinnai. Lo svincolo, infatti, presentava alcune criticità in termini di sicurezza a causa delle condizioni di limitata visibilità.

La Città Metropolitana di Cagliari, con fondi di bilancio, ha stanziato le risorse necessarie per la realizzazione dell’illuminazione della nuova rotatoria e la sistemazione della bretella di collegamento con l’ingresso del centro abitato di Sinnai-Settimo San Pietro.

Soddisfatta la Sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu: «la riapertura della rotatoria che collega Sinnai con la 554 è un’ottima notizia. I lavori hanno provocato diversi disagi per i cittadini, le attività economiche e il trasporto pubblico che ha dovuto modificare le proprie tratte ma erano necessari in termini di sicurezza stradale. La rotatoria, infatti, è molto trafficata dagli automobilisti diretti nell’hinterland e a Cagliari».

Dello stesso avviso anche Francesco Lilliu, vice Sindaco metropolitano e consigliere con delega alla mobilità, per cui «la riapertura della rotatoria è una bella notizia. È uno snodo molto importante per il territorio. Ringrazio gli uffici della Città Metropolitana per l’attenzione dimostrata e il Comune di Sinnai per la proficua collaborazione».