Ecco la nuova giunta del Comune di Cagliari: Zedda sceglie 5 donne

Le donne saranno cinque. Una delle quali sarà vicesindaco. La nuova giunta Zedda è praticamente pronta. Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda lo conferma in un’assemblea pubblica in piazza Galilei. “La presenteremo lunedì: sarà una giunta di persone in gamba. Con più donne che uomini. E lavorerà subito per i cagliaritani per assicurare il decoro alla città ed erogare servizi”. Il sindaco non ha svelato i nomi ma ormai, anche se mancano ancora tutte le deleghe da assegnare (ancora dubbi soprattutto su Lavori pubblici, Viabilità e Igiene del suolo), i giochi sembrano fatti. Maria Cristina Mancini, scelta personalmente da Zedda, sarà vicesindaco e probabilmente avrà la delega agli Affari generali. L’altro assessore scelto dal primo cittadino è quello di Giuseppe Macciotta, consigliere Pd. I dem puntano su Yuri Marcialis (Sport) e Matteo Lecis Cocco Ortu (Urbanistica). Sorpresa tra i Progressisti, accanto ad Anna Puddu (Politiche sociali) siederà Maria Francesca Chiappe (prima dei non eletti che andrà all’assessorato alla Cultura) data in vantaggio su Matteo Massa che dovrebbe stare fuori dall’esecutivo.

Chiudono la squadra Giulia Andreozzi (Alleanza Verdi Sinistra, probabile nuova assessora alla Pubblica Istruzione), Luisa Giua Marassi (Movimento 5 Stelle) e Carlo Serra (Sinistra futura). Il presidente del Consiglio comunale sarà Marco Benucci, il consigliere comunale più votato in città tra le fila del centrosinistra.