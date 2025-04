Si registra un altro eccezionale intervento al Brotzu di Cagliari. Lo scorso mercoledì è stato rimosso un carcinoma ovarico di circa 9 chili ad una paziente di 81 anni. L’intervento è stato eseguito nella Struttura di Ginecologia e Ginecologia Oncologica diretta dal Antonio Macciò, con il supporto di un’équipe multidisciplinare composta dai medici Giovanni Maricosu, Valerio Vallerino ed Eugenio Pedace.

L’intervento è risultato ancora più rilevante non solo per la sua evidente complessità ma anche per la tecnica utilizzata, quella laparoscopica, che ha consentito alla paziente una ripresa eccellente in tempi brevissimi. Non è la prima operazione di questa di questo tipo avvenuta nel più grande ospedale sardo: solo nel 2023 sono stati asportati 9 tumori di grandi dimensioni sempre nella Ginecologia Oncologica dell’Arnas Brotzu.