Anna Giribaldi
ved. De Francesco
Ne danno il triste annuncio i figliAntonello, Sisina e Michele,
le nuore, il genero e i nipoti.
Un sentito ringraziamento al personale della Residenza Vesalio,
al Dottor De Pau Edoardo per le amorevoli cure prestatele.
I funerali avranno luogo Lunedì 19 Gennaio alle ore 16.00
nella Parrocchia di San Pio X.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino