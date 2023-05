E’ ai domiciliari per raid incendiari ma non si fa trovare: 69enne di Muravera trasferito in carcere.

I carabinieri di Muravera hanno denunciato ieri per evasione dagli arresti domiciliari un sessantanovenne. L’uomo, nella giornata precedente, si è reso responsabile di alcuni attentati incendiari e ne aveva in preparazione un altro, quando i militari dell’Arma sono intervenuti presso la sua abitazione e lo hanno arrestato anche per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Quando ieri mattina i militari si sono presentati per prelevarlo e condurlo al palazzo di giustizia di Cagliari, per essere giudicato con rito direttissimo, l’uomo non si è fatto trovare in casa. Lo hanno cercato quindi in paese sino a rintracciarlo in via Roma dove stava tranquillamente passeggiando. I carabinieri lo hanno quindi prelevato e trasferito presso il Tribunale di Cagliari dove il Giudice ne ha convalidato l’arresto e ne ha disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Uta.