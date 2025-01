Dopo il ghiaccio, la neve e il gelo, arriva una tempesta africana che porterà due giorni di veri e propri nubifragi sulla Sardegna, rovinando il weekend.

Ancora maltempo dunque, come prevedono gli esperti, con venti di scirocco che soffieranno oltre i cento chilometri all’ora, provocando inevitabili disagi agli spostamenti via mare, e piogge torrenziali, veri e propri nubifragi che non molleranno l’isola per almeno due giorni. Massima attenzione da parte della protezione civile regionale: nelle prossime ore sarà quasi certamente emanata una nuova allerta meteo.