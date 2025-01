Uniti fino alla fine. Una storia d’amore che ora, davvero, è diventata eterna in un’altra quella di Maria e Christian Runggaldier, 88 e 89 anni, di Ortisei, in Trentino. Il commovente racconto viene riportato in queste ore dal Corriere del Trentino. I due coniugi, sposati da 64, gestivano un ristorante e una pensione e anche per questo era molto conosciuti e amati nella piccola comunità trentina. Negli ultimi anni Christian soffriva di problemi cardiaci, che lo hanno portato via lo scorso 17 dicembre. Evidentemente troppo il dolore per Maria, che si è spenta un’ora dopo tenendogli la mano, come racconta Dolomiten. Anche i funerali si sono celebrati insieme, alla presenza dei loro 5 figli Oskar, Werner, Waltraud, Martina e Gerald. Ora il loro amore può continuare a vivere in un’altra dimensione.